TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, istifa etti - Son Dakika

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, istifa etti

26.10.2020 11:33
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, istifa etti, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevini sürdüren Orhun Ene, görevi bırakma kararı aldı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevini sürdüren Orhun Ene, görevi bırakma kararı aldı.

TOFAŞ Basketbol Kulübü'nde uzun zamandır görev yapan başantrenör Orhun Ene'nin görevinden istifa ettiği açıklandı. TOFAŞ Basketbol Kulübü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"2015 Yılından bu yana TOFAŞ Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü gerçekleştiren değerli koçumuz Orhun Ene, görevini bırakma kararı almıştır. 2020-2021 Sezonuyla birlikte TOFAŞ Basketbol Takımımızın başında 6. sezonuna başlayan Orhun Ene, geride kalan 5 sezonda önemli başarılara imza atmıştır. Ene idaresindeki ilk yıl olan 2015-2016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen takımımız, 2016-2017 sezonunda BSL'de play-off'a kalma başarısı göstermiştir. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan (üst üste 10 galibiyet) 2017-2018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan; 2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalisti olarak noktalayan takımımız, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda da üst üste 3 yıl yer aldığı 7Days Eurocup'ta çeyrek finale yükselme başarısı göstermiştir. Tofaş ailesine 2015-2016 sezonu öncesi katılan; duruşu, karakteri ve iletişimiyle örnek bir spor adamı olan koçumuz Orhun Ene'nin kulübümüze ve Bursa basketboluna yaptığı bugüne kadarki değerli katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." - BURSA

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, istifa etti
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, istifa etti
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, istifa etti
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, istifa etti

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Orhun Ene, Play Off, Tofaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, istifa etti - Son Dakika Spor

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