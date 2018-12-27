Son Dakika Haberleri: Tofaş'ta Demonte Harpe Ayrıldı

Tofaş'ta Demonte Harpe Ayrıldı

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta ABD'li şutör guard Demonte Harper ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Tofaş'ta Demonte Harpe Ayrıldı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta ABD'li şutör guard Demonte Harper ile yolların ayrıldığı açıklandı.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nda 2018-2019 sezonu öncesi Rusya'nın Zenit- Saint Petersburg takımından transfer edilen Demonte Harper ile yolların ayrılması kararı alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, 7Days Eurocup'ta TOP16 aşamasına kalınamamasının ardından Türkiye ligindeki yabancı oyuncu statüsüne de dikkat çekilerek, "Bu doğrultuda ABD'li oyuncularımızdan Demonte Harper ile karşılıklı anlaşılarak bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.

2018-2019 sezonunda TOFAŞ formasıyla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6 maçta süre alan Demonte Harper; 9.5 sayı-2.3 ribaund-2.1 asist ortalamalarını tutturdu. ABD'li oyuncu Eurocup'ta ise 9 maçta 7 sayı-2.6 riband-2.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:13 Kaynak: DHA

Saint Petersburg, basketbol, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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