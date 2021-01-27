TOFAŞ'ta Hırvat basketbolcu Zubcic en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak
27.01.2021 15:27
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında yapılan HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşılaşmasında sakatlanan TOFAŞ'ın Hırvat oyuncusu Tomislav Zubcic, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında yapılan HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşılaşmasında sakatlanan TOFAŞ'ın Hırvat oyuncusu Tomislav Zubcic, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bursa'da 24 Ocak'ta oynanan müsabakada aldığı darbeler sonucunda Zubcic'in sağ elinde ödem oluştuğu belirtildi.
Kontroller ve çekilen MR'a göre Zubcic'in elinde kırık tespit edildiğinin duyurulduğu açıklamada, "Bugün İstanbul Acıbadem Fulya Hastanesinde başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz Tomislav Zubcic, 4 ila 6 hafta parkelerden uzak kalacaktır.??????? Tomislav Zubcic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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