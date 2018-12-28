Tofaş'ta Jeff Withey ile Yollar Ayrıldı
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta ABD'li pivot Jeff Withey ile yollar ayrıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta ABD
'li pivot Jeff Withey ile yollar ayrıldı.
TOFAŞ Basketbol Takımı'nda 2018-2019 sezonu öncesi NBA'in Dallas Mavericks
takımından kadroya dahil edilen Jeff Withey ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza katılan oyuncularımızdan Jeff Withey ile bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Jeff Withey'e kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol
yaşamında başarılar dileriz" denildi.
Jeff Withey; 2018-2019 sezonunda TOFAŞ formasıyla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta süre alırken, 7.1 sayı-3.6 ribaund-1.3 asist ve 1.6 blok ortalamalarıyla oynadı. ABD'li pivot, 7Days Eurocup'ta ise 10 maçta 7.4 sayı-3.6 riband-1.3 asist ve 1.6 blok ortalamalarına imza atmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:03 Kaynak: DHA
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