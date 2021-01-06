Tofaş'ta promosyon isyanı - Son Dakika

Tofaş'ta promosyon isyanı

06.01.2021 12:58
Tofaş'ta promosyon isyanı, System.String[]

Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta promosyon tartışmalarının sonu gelmiyor.

Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta promosyon tartışmalarının sonu gelmiyor. Aynı sendikaya üye olmalarına karşın Koç Grubu bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'nın Bosch Fabrikası'na yıllık 2 bin 250 lira promosyon ücreti vermesine karşı Tofaş çalışanları için yıllık sadece 470 para puan vermesi otomotiv devi işçilerini çileden çıkarıyor.

Bursa'da Türk Metal Sendikası üyesi olan Bosch, Renault ve 7 bin çalışanı bulunan Tofaş'ın fabrika işçilerine her yıl düzenli olarak olarak ödenmekte olan banka promosyon bedellerindeki farklılık Tofaş işçisini çileden çıkardı.

Aynı sendikaya bağlı Bosch, Renault Fabrikaları yıllık 2 bin 250 lira, üç yıllık 6 bin 750 lira nakit olarak bankalardan promosyon alırken Tofaş işçisinin Koç Grubu bünyesindeki Yapı Kredi Bankasından yıllık sadece 470 para puan alması kafaları karıştırdı. Bir araya gelen işçiler sendikaya müracaat ettilerse de aldıkları "Bizim yapacağımız bir şey yok, Tofaş, Yapı Kredi Bankası ile çalışıyor. Banka aynı gurubun olduğu için bizim yaptırım gücümüz maalesef olamıyor" cevabını alınca" şaşkına döndü.

"Promosyonlar eşit olmalı"

İsyan eden Tofaş işçileri karşı karşıya kaldıkları haksız durum karşısında fabrika içi sosyal iletişim ağından seslerini duyurmaya çalışıyor.

2 haftadır hiç bir karşılık alamadıklarını belirten işçiler, "Herkesin Tofaş gibi Türkiye'nin en iyi fabrikasını örnek göstermesi gerekirken biz her seferinde Bosch ve Renault'taki iyileştirmeleri örnek göstermek zorunda kalıyoruz. Verdiğimiz emeğin karşılığını almak istiyoruz. Aynı banka başka iş yerine üç yıllık 6 bin 750 lira versin, bize 470 para puan versin. Nerede bunun eşitliği, maalesef biz başkalarında görüp özeniyoruz. Koç Grubunun bütün fabrikalarında durum bu, promosyonlar eşit olmalı. Koç Holding özverili çalışmamız sayesinde zirveye demir attı. Şimdi Koç Holding yönetiminden ricamız kendi çatısı altındaki tüm firma çalışanlarını diğer firmalardan aşağıda bırakmamaları. Promosyonları para puan olarak değil, Bosch Fabrikası'nda olduğu gibi gerçek Türk Lirası üzerinden verilmesini istiyoruz" dediler.

2015 yılında aynı sendikaya üye Tofaş, Renault ve Bosch fabrikalarında işçilere yapılan zam oraları arasındaki farklılar sebebiyle ilk işçi eylemi Tofaş Fabrikasında başlamış daha sonra Renault işçileri de iş bırakmışlardı. Günlerce devam eden işçi eylemleri sebebiyle Türkiye ekonomisini derinden yaralamıştı. - İSTANBUL

Tofaş'ta promosyon isyanı
Tofaş'ta promosyon isyanı
Tofaş'ta promosyon isyanı

Koç Holding, Türkiye, İşçiler, Tofaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tofaş'ta promosyon isyanı - Son Dakika Ekonomi


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