Son Dakika Haberleri: Tofaş’tan 50’inci yılda ‘50 Pota’ projesiyle basketbola destek
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Tofaş’tan 50’inci yılda ‘50 Pota’ projesiyle basketbola destek

52 dakika önce

Tofaş Spor Kulübü, Bursa'yı basketbol şehri yapma hedefiyle, gençlerin sporcu sağlığına uygun sahalarda spor yapabilmeleri adına başlattığı 50 Pota projesini hayata geçirdi.

Tofaş’tan 50’inci yılda ‘50 Pota’ projesiyle basketbola destek, System.String[]

Tofaş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Bursa'yı basketbol şehri yapma hedefiyle, gençlerin sporcu sağlığına uygun sahalarda spor yapabilmeleri adına başlattığı 50 Pota projesini hayata geçirdi. Tofaş, kendi evi olan Bursa'da proje kapsamında 50 semt sahasını spora açıyor.

basketbol, Bursa, Tofaş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:30 
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