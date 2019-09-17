Tofaş’tan 50’inci yılda ‘50 Pota’ projesiyle basketbola destek
52 dakika önce
Tofaş Spor Kulübü, Bursa'yı basketbol şehri yapma hedefiyle, gençlerin sporcu sağlığına uygun sahalarda spor yapabilmeleri adına başlattığı 50 Pota projesini hayata geçirdi.
Tofaş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Bursa'yı basketbol şehri yapma hedefiyle, gençlerin sporcu sağlığına uygun sahalarda spor yapabilmeleri adına başlattığı 50 Pota projesini hayata geçirdi. Tofaş, kendi evi olan Bursa'da proje kapsamında 50 semt sahasını spora açıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:30
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