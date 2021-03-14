TOFAŞ'tan Beşiktaş Icrypex'in "kural hatası" başvurusuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

TOFAŞ'tan Beşiktaş Icrypex'in "kural hatası" başvurusuyla ilgili açıklama Açıklaması

14.03.2021 17:29
TOFAŞ'tan Beşiktaş Icrypex'in

TOFAŞ Spor Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nde 89-86 kazandıkları Beşiktaş Icrypex maçına ilişkin rakip takımın "kural hatası" olduğu gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonuna yaptığı başvuruyla ilgili açıklamada bulundu.

TOFAŞ Spor Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nde 89-86 kazandıkları Beşiktaş Icrypex maçına ilişkin rakip takımın "kural hatası" olduğu gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonuna yaptığı başvuruyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın son saniyesine kadar iki takımın da ciddi bir emek, alın teri ve basketbolseverlerin keyifle izleyebildiği güzel bir mücadele örneği ortaya koyduğu belirtildi.

Bu noktada iki takım oyuncularının da ortaya koyduğu emek ve alın terine saygı duyulması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "Parke içindeki oyunun yönetimiyle ilgili kurallar Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları'nda açıkça belirtilmiş, karşılaşmanın hakemleri de bu esaslar doğrultusunda kuralları uygulayarak ilgili pozisyonda Anlık Tekrar Sistemi'nde görüntülerin izlenmesi sonrası şutu atan oyuncunun 'saha dışı ihlalini' tespit ederek kararlarını uygulamıştır." ifadelerine yer verildi.

TOFAŞ'ın kazanmak kadar kaybetmenin doğallığını her zaman kabul eden bir kulüp olduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkıyla kazanabilmenin her sonuçtan daha önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinci 11 Şubat 2018 tarihinde Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan Beşiktaş-TOFAŞ karşılaşmasının en kritik bölümünde 24 saniye hücum süremizin dolmasına rağmen verilen 2 sayılık basketimizin geçersiz sayılması gerektiğini ifade ederken de taşıyorduk bugün de aynı bilinç ile hareket etmeye devam ediyoruz. Basketbol oyunuyla ilgili kararların sadece Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları ve yönergeleriyle verilmesi gerekmektedir. Saha içerisindeki oyunu yönetmekle yükümlü olan hakemlere tanınan yetkiler ve Anlık Tekrar Sistemi'yle ilgili kurallar ve talimatlar da açıktır. Maçın sonucuna yapılan itiraz başvurusu sonrası yaşanılacak süreç ve verilecek kararın, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ilgili yönetmeliklere göre yönetileceğine dair inancımız tamdır."

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Beşiktaş, Tofaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TOFAŞ'tan Beşiktaş Icrypex'in 'kural hatası' başvurusuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor


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