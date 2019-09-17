TOFAŞ'tan Bursa'ya "50 Pota Projesi"

TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "50 Pota Projesi" kapsamında, kentin bazı bölgelerinde mahalle aralarında kurulan tek potalı 30 basketbol sahası kullanıma açıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki sahanın açılışında yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerle hayata geçirilen projeden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Planlanan 50 potadan 30'unun hizmete girdiğini aktaran Onan, şöyle devam etti:

"TOFAŞ Spor Kulübüne ve projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Federasyon olarak böyle kıymetli projelerin yanında olacağımızın bir kez daha altını çizmek istiyoruz. 50 Pota Projesi ile Bursa'daki köklü basketbol kültürü daha da canlandırılacaktır. Hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin yaşam alanlarının içinde basketbol oynayabilme imkanları artacaktır. Basketbolu günlük hayatın içine yerleştirebilmek bizim de federasyon olarak önemli önceliklerimizden biridir."

Basketbolun hem izlenilebilirliği hem de her sokakta oynanabilirliğinin en büyük hayallerinden biri olduğunu vurgulayan Onan, projenin diğer kulüp ve belediyeler tarafından örnek alınmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

TOFAŞ Üst Yöneticisi ve Spor Kulübü Başkanı Cengiz Eroldu da geçen sene kulübün 50. kuruluş yılı olmasından dolayı bu projeyi başlattıklarını bildirdi.

Eroldu, yıl sonuna kadar 50 potaya ulaşacaklarını anlatarak, "Bu iyi bir yerel yönetim ve spor kulübü iş birliği projesi oldu. Belediyelerimiz de bu projeye çok destek verdiler, saha yerlerini tahsis ettiler bizim için, bizler de potaları yerleştirdik." dedi.

Eğitimin yalnızca okullarla sınırlı olmadığına dikkati çeken Eroldu, sporu başlı başına bir eğitim olarak niteledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ve oyuncular ile vatandaşların katıldığı program, kulübün alt yaş kategorilerindeki çocuklara basketbol topu hediye edilmesiyle sona erdi.