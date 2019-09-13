Son Dakika Haberleri: Tofaş'tan kamuoyuna açıklama
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Tofaş'tan kamuoyuna açıklama

46 dakika önce

Tofaş Otomobil Fabrikası, Ekim ve Kasım ayında çalışma süreleri ve üretim sayısının azaltılacağı haberleri üzerine açıklama yaptı.

Tofaş'tan kamuoyuna açıklama, System.String[]

Tofaş Otomobil Fabrikası, Ekim ve Kasım ayında çalışma süreleri ve üretim sayısının azaltılacağı haberleri üzerine açıklama yaptı.


Tofaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basın-yayın organlarında, Şirketimizin çalışma sürelerini ve üretim adetlerini önemli ölçüde azaltacağı yönünde haberler çıkmıştır. Planlanan mevcut üretim takvimimize göre yılsonu üretim beklentimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde 31 Temmuz 2019'da faaliyet raporumuzda paylaşılan 2019 yılına ilişkin beklentilere paralel olup, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır" - BURSA

Tofaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:49 Kaynak: İHA
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