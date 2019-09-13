Son Dakika Haberleri: Tofaş'tan medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama
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Tofaş'tan medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama

1 saat önce

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (Tofaş), basın-yayın organlarında çıkan, şirketin çalışma sürelerini ve üretim adetlerini önemli ölçüde azaltacağı yönündeki haberlere ilişkin kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmadığını duyurdu.

Tofaş'tan medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama, System.String[]

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (Tofaş), basın-yayın organlarında çıkan, şirketin çalışma sürelerini ve üretim adetlerini önemli ölçüde azaltacağı yönündeki haberlere ilişkin kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmadığını duyurdu.

Tofaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Basın-yayın organlarında, şirketimizin çalışma sürelerini ve üretim adetlerini önemli ölçüde azaltacağı yönünde haberler çıkmıştır. Planlanan mevcut üretim takvimimize göre yıl sonu üretim beklentimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde 31 Temmuz 2019'da faaliyet raporumuzda paylaşılan 2019 yılına ilişkin beklentilere paralel olup, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır." denildi.

Tofaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:34 Kaynak: AA
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