TOFAŞ'tan Mejia ve Lojeski bilgilendirmesi - Son Dakika
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TOFAŞ'tan Mejia ve Lojeski bilgilendirmesi

6 saat önce

TOFAŞ Basketbol Takımı, sakat oyuncuları Sammy Mejia ve Matt Lojeski'nin tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

TOFAŞ'tan Mejia ve Lojeski bilgilendirmesi, System.String[]

TOFAŞ Basketbol Takımı, sakat oyuncuları Sammy Mejia ve Matt Lojeski'nin tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Teksüt Bandırma BK maçında sakatlanan takım kaptanı Sammy Mejia ile Unicaja Malaga maçında sakatlanan ABD'li oyuncu Matt Lojeski'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. İki oyuncunun tedavi sürecinin devam edildiği belirtilen açıklamada, "Ligin 14'üncü haftasında 28 Aralık 2019 tarihinde deplasmanda oynanan Teksüt Bandırma karşılaşmasında sağ ayak alt adalesine aldığı darbe sonucu sakatlanan kaptan Sammy Mejia'nın tedavisine devam edilmektedir. 7Days EuroCup TOP16 turu H Grubu ilk haftasında 7 Ocak 2020 tarihinde oynanan Unicaja Malaga mücadelesinin son çeyreğinde sakatlanan ABD'li oyuncu Matt Lojeski'nin ise çekilen MR'ı sonucu sol üst arka adalesinde 1'inci derece gerilme meydana geldiği tespit edilmiş ve oyuncunun tedavisine başlanmıştır. TOFAŞ Spor Kulübü olarak oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede parkelere dönmelerini dileriz" ifadelerine yer verildi.


Matt Lojeski, Sammy Mejia, basketbol, Bandırma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:58 Kaynak: DHA
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