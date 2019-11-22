Tofaş'tan öğretmenlere jest
6 saat önce
Hafta sonu oynanacak olan Tofaş-Beşiktaş Sompo Sigorta maçını öğretmenler ücretsiz izleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
Hafta sonu oynanacak olan Tofaş- Beşiktaş Sompo Sigorta maçını öğretmenler ücretsiz izleyecek.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 23 Kasım'da evinde Beşiktaş Sompo Sigorta ile karşılaşacak olan Tofaş, öğretmenleri maça davet ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte, salon gişesinden kimliklerini gösterecek olan öğretmenler mücadeleyi ücretsiz bir şekilde seyretme şansına sahip olacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. - BURSA
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