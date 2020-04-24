Tofaş'tan ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti - Son Dakika

Tofaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, toplum sağlığını korumaya yönelik olarak, temsil ettiği Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri için model yılı veya kilometre gözetmeksizin ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başladı.

Tofaş açıklamasına göre, şirket, Kovid-19 salgını döneminde, toplum sağlığını korumaya yönelik uygulamalarını yenileyerek hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının bayi teşkilatı ile beraber, model yılı gözetmeden ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başladı. Böylece, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri, diledikleri zaman servis işlemi yaptırmadan da ücretsiz olarak aracını dezenfekte ettirebilecek. Tofaş'ın Türkiye'de bir ilk olarak tüm araç parkına yönelik başlattığı bu uygulama, 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, dezenfeksiyon uygulamasını servis ihtiyacı olsa da olmasa da tüm araçlar için geçerli kıldıklarını belirti.

Tüm dünya ve Türkiye'nin salgın nedeniyle kritik günlerden geçtiği bu süreçte, ön cephede mücadele eden başta sağlık çalışanları, kamu görevlileri, temel ihtiyaç ve gıda üretici ve dağıtıcıları gibi bu dönemde Türkiye'de zaruri çarkların dönmesini sağlayan milyonlarca kişide markalarına ait araçlar olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Tofaş olarak biz de ulusal sorumluluğumuz kapsamında bu çarkların dönmesine destek olmak amacıyla, ülke geneline yayılan 145 servis noktamızda, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tedbirleri ve mesafeli çalışma kurallarını uygulayarak hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en iyi deneyimi sunmak en önemli önceliklerimizden biri. Şimdi de salgın nedeniyle kritik günlerden geçtiğimiz bu süreçte, müşterilerimizin sağlık risklerine yönelik önlemlerine destek olmak amacıyla bu yeni hizmetimizi başlatıyoruz. Müşterilerimizin yanında olabilmek adına başlattığımız ve geniş kitlelere hizmet edecek bu uygulama kapsam itibariyle de sektörümüzde bir ilk olacak. Böylece, model yılı veya kilometresi ne olursa olsun Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araçları, bayi ve servislerimizde ücretsiz olarak dezenfekte edeceğiz. Bunu yaparken de sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, randevu aracılığıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz."