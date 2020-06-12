Tofaş'tan yeni transfer - Son Dakika

Tofaş'tan yeni transfer

Yeni sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdüren Tofaş Basketbol Takımı, ikinci transferini Kenya asıllı Amerikalı forvet Nuni Omot'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdüren Tofaş Basketbol Takımı, ikinci transferini Kenya asıllı Amerikalı forvet Nuni Omot'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, Kenya asıllı ABD'li forvet Nuni Omot ile anlaşma sağladı. Kolej kariyerini Baylor University'de geçiren ve NBA G-League'de Long Island Nets forması giyen Omot, 2019-2020 sezonunda Hollanda ekibi ZZ Leiden ile FIBA Europe Cup mücadelesi vermiş ve 17.8 sayı-5 ribaund-2 asist ortalamalarını sergilemişti. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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