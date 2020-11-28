Tofaş'tan yerli tedarik zincirinin gelişimine yönelik hamle - Son Dakika

Türkiye'deki tedarikçilerin sağladığı yüksek kalitenin, dünyanın bir çok noktasında üretim tesisleri bulunan Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) farklı modellerinde de kullanılması için girişimlerde bulunan Tofaş, bu kapsamda, FCA'nın farklı fabrikalarında kullanılacak parçaların Türk tedarikçilerinden satın alınmasına yönelik, teknik değerlendirme ve teklif çalışmalarının yapılması için anlaşma sağladı.

Tofaş açıklamasına göre, üretime başladığından beri yerlileştirmeyi temel strateji olarak benimseyen Tofaş, 1970 ve 80'li yıllarda yerli otomotiv tedarik zincirinin kurulması ve gelişmesine öncülük yapmıştı.

Şirket 1980 ve 90'lı yıllarda, Ar-Ge ve ortak geliştirme yeteneğinin gelişiminde de önemli bir rol oynamıştı. Tofaş bugün de tedarikçilerinin pandemi sonrası yeni oluşacak tedarik zinciri sisteminde daha fazla yer alması için çalışırken salgınla birlikte tedarik zinciri yönetiminde uzun vadeli değişikliklerin önünün açılmasından yola çıkarak, başta kalıp tasarımı ve üretimi olmak üzere, yerli tedarik zincirinin üretim teknolojisindeki kapasitesine yeni pazarlar bulma konusunda destek görevi üstleniyor.

Türkiye'deki tedarikçilerin sağladığı yüksek kalitenin, dünyanın bir çok noktasında üretim tesisleri bulunan FCA'nın farklı modellerinde de kullanılması için girişimlerde bulunan şirket bu kapsamda, FCA'nın farklı fabrikalarında kullanılacak parçaların Türk tedarikçilerinden satın alınmasına yönelik; teknik değerlendirme ve teklif çalışmalarının yapılması için anlaşma sağladı.

Bu sürecin satın alma kararı ile sonuçlanması halinde yerli tedarikçiler için ilave ihracat fırsatı doğacak.

"Belirli parçaların teklifi için FCA ile beraber çalışmak üzere anlaştık"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, "Pandemi süreci küresel tedarik zinciri yönetiminin yeniden gözden geçirilmesinin ve potansiyel bir dönüşümün tetikleyicisi oldu. Türkiye'nin avantajlı konumu ve tedarik sanayisinin kalitesi önemli fırsatları beraberinde getirebilir.

Bu bakış açısıyla, FCA ile Türkiye'deki tedarikçilerimizin teknik yetkinlik ve rekabetçilik kabiliyetlerini bir süredir paylaşıyorduk. Bu yöndeki çalışmalarımız sonucunda, belirli parçaların teklifi için FCA ile beraber çalışmak üzere anlaştık. Bu çalışmayı, Tofaş'taki üretimden bağımsız olarak, tedarikçilerimize ilave ihracat hacmi yaratmak ve FCA'ya fayda sağlamak adına yapıyoruz." bilgisini verdi.

Yapılan çalışmayla yerli tedarikçiler ve FCA arasında köprü kurmak adına önemli bir adım attıklarını da belirten Eroldu, "Türkiye'de üretilerek yurt dışına ihraç edilecek parçalar FCA'nın farklı ülkelerde üretimi gerçekleştirilen modellerinde kullanılacak. İlk etapta 15 tedarikçimiz ile çalışmaya başlıyor; bunu başlangıç aşaması olarak değerlendiriyoruz. Gelecekte bu çalışmaların daha büyük hacimli alımları tetikleyeceğini umuyoruz. Bu kapsamında farklı tedarikçilerimiz ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tedarikçilerimiz ve teknoloji şirketleri arasında da köprü kurmayı önemsiyoruz"

Eroldu, şirketin tedarik zinciri üretkenliğinin dijital teknolojiden yararlanarak artırılması için uygulama alanlarının belirlenmesi ve yerli teknoloji şirketleriyle işbirlikleri kurulmasını sağlayacak uygun platformlar oluşturduğunu da ifade etti.

Eroldu şunları kaydetti:

"Türkiye, yeniden şekillenmekte olan küresel tedarik zincirindeki yerini kuvvetlendirmek için rekabetçiliğini, işçilik avantajının ve Avrupa'ya olan coğrafi yakınlığın ötesine taşımak durumunda. Bu açıdan tedarikçilerimiz ve teknoloji şirketleri arasında köprü kurmayı da çok önemsiyoruz. Teknoloji şirketlerinin becerilerini tanıtıyor; tedarikçilerin üretim ve diğer alanlarda başarmak istedikleri verimlilik artışının sağlanmasına yönelik projeler kurgulanmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz."