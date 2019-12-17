Tofaş tarihinde ilk kez Eurocup'da son 16'da - Son Dakika
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Tofaş tarihinde ilk kez Eurocup'da son 16'da

6 saat önce

ULEB Avrupa Kupası 10. hafta maçında Tofaş, Lokomotiv Kuban'ı sahasında 92-90 yenerek son 16'ya kaldı.

Tofaş tarihinde ilk kez Eurocup'da son 16'da, System.String[]

ULEB Avrupa Kupası 10. hafta maçında Tofaş, Lokomotiv Kuban'ı sahasında 92-90 yenerek son 16'ya kaldı.


Salon: Tofaş


Hakemler: Difallah xx, Kowalski Marcin xx, Udyanskyy, Eduard


TOFAŞ: Muhaymin Mustafa x 9, Berkan Dumaz x, Berk Uğurlu xx 11, Barış Ermiş x 2, Dj White xxx 15, Samyy Nejia xxx 21, Tarık Philip x 10, Williams xx 13, Muhsin Yaşar xxx 11


Başantrenör: Orhun Ene


Lokomotiv Kuban: Sam Dekker xxx 17, Will Cummings xx 12, Kalnietis xx 12, Alan Williams x 9, Kuzminskas xxx 17, Kulagin x 5, O'braynt xxx 18


Başantrenör: Evgeny Pashutin


1. Periyot: 26-28 (Lokomotiv Kuban lehit)


Devre: 48-43 (Tofaş lehine)


3. Periyot: 63-62 (Totaş lehine) - BURSA

Lokomotiv Kuban, Berk Uğurlu, Avrupa, Tofaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
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