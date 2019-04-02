Son Dakika Haberleri: Tofaş, Travis Trice ile Anlaştı

Tofaş, Travis Trice ile Anlaştı

2 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Travis Trice ile anlaştı.

Tofaş, Travis Trice ile Anlaştı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Travis Trice ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa temsilcisi, G-League'de Austin Spurs forması giyen ABD'li Travis Trice'yi renklerine bağladı.

Oyuncunun akşam saatlerinde Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve sıfır numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Travis Trice, Austin Spurs ile çıktığı 17 maçta ortalama 18.6 sayı, 4.1 ribaunt ve 7.8 asistlik performans sergiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:15 Kaynak: AA

Spor
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