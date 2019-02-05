Son Dakika Haberleri: Tofaş U14 Takımı Bursa Şampiyonu

Tofaş U14 Takımı Bursa Şampiyonu

55 dakika önce

Tofaş Basketbol Küçük Takımı, Bursa U14 Erkekler Ligi play-off finalinde şampiyonluğa ulaşarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Tofaş U14 Takımı Bursa Şampiyonu, System.String[]
Tofaş Basketbol Küçük Takımı, Bursa U14 Erkekler Ligi play-off finalinde şampiyonluğa ulaşarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Tofaş Spor Kulübü basketbol altyapısı başarılı sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Abdullah Vardar idaresindeki Tofaş Basketbol Küçük Takımı (U14), Bursa U14 Erkekler Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamladı. A Ligi Beyaz Grup'ta oynadığı 12 maçı namağlup kapatarak yenilgisiz play-off finallerine adını yazdıran Mavi Yeşilliler, play-off yarı finalinde Örnek Koleji'yle oynadığı iki maçı 111-37 ve 90-47'lik skorlarla kazanarak finale yükseldi. Play-off final serisinde MG Spor (B) Takımıyla oynadığı ilk maçı 78-47 kazanan Tofaş U14 Takımı, Tofaş Spor Salonu'nda bugün oynanan maçtan da 64-53 galip ayrılarak seriyi 2-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Bursa birincisi olan Tofaş Basketbol Küçük Takımı, bu başarısıyla Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Bursa U14 Erkekler Ligi şampiyonluğuna ulaşan Tofaş U14 Takımı, final karşılaşması sonunda kupa ve madalyalarını TBF Bursa İl Temsilcisi Emre Bayer'in elinden aldı. U14 Erkekler Ligi Türkiye Şampiyonası 22-28 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

Bursa, Tofaş, Spor
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