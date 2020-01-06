TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında - Son Dakika
Son Dakika Spor TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında - Son Dakika Spor

TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında

6 saat önce

7Days EuroCup'ta ilk kez Son 16 Turu'na yükselme başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, yarın akşam ilk randevusuna Unicaja Malaga karşısında çıkacak.

TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında, System.String[]

7Days EuroCup'ta ilk kez Son 16 Turu'na yükselme başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, yarın akşam ilk randevusuna Unicaja Malaga karşısında çıkacak. Temsilcimiz, taraftarının da desteğiyle kazanarak yeni serüvenine mutlu bir başlangıç yapmak istiyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yolculuğunu sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, Avrupa'da da yeni bir viraja giriyor. 7Days EuroCup'ta B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez bu kupada üst tur sevinci yaşayan mavi yeşilliler, Son 16 Turu'nda ilk maçına yarın çıkacak. H Grubu'nda yer alan TOFAŞ, saat 20.00'de İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı ağırlayacak. Grubun diğer karşılaşması ise 8 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.45'te Joventut Badalona ile BC Andorra arasında oynanacak.

BİLETLERE İLGİ YÜKSEK

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın bu kritik randevusunda, kulüp taraftar desteğini bekliyor. Daha önceki karşılaşmalarda Bursalılar, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nu doldururken; TOFAŞ için, bu maçta verilecek destek, Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam etmesi için kritik önem taşıyor. Karşılaşmanın da biletlerine Bursalılar tarafından yoğun ilgi gösterildiği öğrenilirken, kalan biletlerin de satışı yarın da devam edecek.

MALAGA, GALATASARAY'IN GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI

Bu sezon Avrupa serüvenine B Grubu'nda başlayan TOFAŞ, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle üst tur biletini aldı. Umana Reyer Venezia ve Partizan'ın arkasından grubu üçüncü sırada tamamlayan mavi yeşilliler, evinde oynadığı 5 maçtan 4'ünü de kazanmasını bildi. İspanya Ligi'nde altıncı sırada bulunan Unicaja Malaga ise, D Grubu'nda Avrupa serüvenine başladı. Galatasaray Doğa Sigorta'nın da yer aldığı grubu 7 galibiyetle lider tamamlayan İspanyol ekip, sarı kırmızılıları evinde 88-83 yenerken; İstanbul'da oynanan maçı 91-80 kaybetmişti.

TOFAŞ - Unicaja Malaga maçının bilet fiyatları ise şöyle;

VIP 1 - 100.00 TL

VIP 2 - 80.00 TL

Çekme Tribün - 80.00 TL

Normal Tribün - 30.00 TL

Köşe Tribünler (203-207-208-213-214-306-308-311-313-320-322) – 25.00 TL

Pota Arkası (205-206-215-309-310-323) - 23.00 TL

Öğrenci Tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler) - 20.00 TL


basketbol, Avrupa, Malaga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gençlerbirliği'nin Brezilyalısı Baiano: Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gittim
Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı Cisse için Fenerbahçe'den Alanyaspor'a takas teklifi

Son Dakika Haberleri
19:14 Ronaldo yıldızlaştı, Juventus farklı kazandı - Son Dakika Spor
19:12 Galatasaray'da Saracchi ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor
19:08 Erol Bulut: İnşallah sakatlık olmadan kampı güzel şekilde atlatırız - Son Dakika Spor
18:56 Başakşehir yağmur altında çalıştı - Son Dakika Spor
18:52 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması - Son Dakika Spor
17:41 Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri - Son Dakika Spor
17:18 Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:20:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]