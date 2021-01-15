Tofaş ve Sestek'ten yapay zeka destekli araç içi sesli asistan projesi - Son Dakika

Tofaş ve Sestek'ten yapay zeka destekli araç içi sesli asistan projesi

15.01.2021 11:01
Tofaş ve Sestek'ten yapay zeka destekli araç içi sesli asistan projesi, System.String[]

Tofaş ve Sestek'in geliştirdiği, Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli araç içi sesli asistanı için geri sayım başladı.

Tofaş ve Sestek'in geliştirdiği, Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli araç içi sesli asistanı için geri sayım başladı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Sestek'in ses teknolojileriyle destek vereceği araç içi sesli asistan projesi ile sürüş esnasında sürücü ve araç içi sanal asistan arasında sesli diyalog kurulması sağlanacak.

Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli araç içi asistanı, Tofaş'ta üretilmekte olan binek ve hafif ticari araçlarda kullanılabilecek.

Türk otomotiv sektöründe bir ilk olacak Araç İçi Sesli Asistan Projesi, sürüş esnasında sürücü ve sanal asistan arasında sesli diyalog kurulmasını sağlayacak. Proje, ses ve yapay zeka teknolojileri şirketi Sestek ile birlikte hayata geçirilecek. Tofaş Fabrikası'nda üretilen binek ve hafif ticari araçlarda kullanılabilecek olan sesli asistan uygulamasının geliştirilmesine TÜBİTAK da finansal destek sağlayacak.

Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli Araç İçi Sesli Asistan Projesi Fiat araç kullanıcılarına, rota ve yol durum bilgisi verecek, kullanıcısının sürüş karakteristiğine özel öneriler sunacak ve anlık sesli uyarılar ile sürüş güvenliklerini destekleyecek.

Araç İçi Asistan uygulaması, ilerleyen dönemde "Fiat Yol Arkadaşım Connect bağlantılı araç teknolojisine entegre edilecek. Halihazırda 15 bin kullanıcısı bulunan, Tofaş'ta geliştirilen ve otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan Yol Arkadaşım Connect ile Fiat binek ve ticari araç sahipleri uzaktan otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumu ile geçmiş servis işlemlerini ta-kip edebilme, yol üzerinde bulunan kaza tehlikesi yüksek bölgelere dair uyarı alma gibi ayrıcalıklı özelliklere sahip olabiliyor.

Kullanıcılar, Connect teknolojisi ile aracının park konumu ve sürüş detaylarını görebilme, hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim ala-bilme, acil yol yardımı ve kaza anında ambulans hizmeti gibi birçok faydalı fonksiyona da sahip oluyorlar.

"Müşterilerimize yönelik geliştirmekte olduğumuz çözümlerimizi her geçen gün artırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, şirketin başlatmış olduğu dijital ve teknolojik dönüşüm faaliyetlerinin hız kesmeden süreceğini belirtti.

Çetinoğlu, şunları kaydetti:

"Tofaş olarak, yenilikçi teknoloji kullanımına verdiğimiz önemle müşterilerimize yönelik geliştirmekte olduğumuz çözümlerimizi her geçen gün artırıyoruz. Araç İçi Sesli Asistan Projesi yenilikçi bakış açımızı yansıtmasının yanında, araçtan alınan verileri işleyerek kullanıcıya sesli destek veren ilk yerli asistan olarak da fark yaratacak. Proje kapsamında geliştireceğimiz araç içi sesli asistan teknolojisi sayesinde kullanıcılar, otomobilleriyle sesli etkileşim kurabilecek. Böylelikle hem güvenlik hem de kolaylık ve konfor açısından daha ileri bir sürüş deneyimi yaşanacak. Uygulamanın bilinen sanal asistanlardan en büyük farkı otomobilden çekilecek çok sayıda anlık veriyi analiz edebilecek olması. Bu sayede geri bildirimler ve analizlerden yola çıkılarak, kullanıcıya destek olacak bilgiler de sunuluyor olacak. Araç İçi Sesli Asistan, söylenenleri anlamlandırarak gerekli cevaplarla dönüş yapabilecek ve ek bilgiye ihtiyaç duyduğunda, sürücüye çeşitli sorular yönelterek detaylı bilgi talep edebilecek."

Çetinoğlu, proje kapsamında önceliğin, sürüş güvenliğini maksimum düzeye çıkarmak olduğunu belirtti.

Sestek Ar-Ge Koordinatörü Tuba Arslan Kır ise "Bugüne kadar akıllı ev asistanların-dan, chatbotlara uzanan geniş bir alanda kullanılan diyaloğa dayalı yapay zeka teknolojilerimizi ilk kez bir araç içi uygulamada konumlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Tofaş ile gerçekleştireceğimiz bu projenin Türkiye otomotiv sektöründe öncü bir çalışma ola-cağına ve sektörde benzer uygulamalar gerçekleştirmeyi hedefleyen firmalar için ilham verecek bir örnek olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka, Türkiye, Tofaş, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tofaş ve Sestek'ten yapay zeka destekli araç içi sesli asistan projesi - Son Dakika Ekonomi


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