Son Dakika Haberleri: TOFAŞ yarı finale yükseldi

TOFAŞ yarı finale yükseldi

7 saat önce

Beşiktaş Sompo Japan: 73 - TOFAŞ: 82SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Ahmet TatlıcıBEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 9, Gibson 4, Erkan Veyseloğlu 4, Alexander 17, Samet Geyik 10, Burak Can Yıldızlı 1, Dusan Cantekin 5, Kenan Sipahi 6, Ömer...

TOFAŞ yarı finale yükseldi, System.String[]

Beşiktaş Sompo Japan: 73 - TOFAŞ: 82

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 9, Gibson 4, Erkan Veyseloğlu 4, Alexander 17, Samet Geyik 10, Burak Can Yıldızlı 1, Dusan Cantekin 5, Kenan Sipahi 6, Ömer Utku Al 5, Benzing 12
TOFAŞ: Trice 17, Mejia 14, Weems 13, Muhsin Yaşar 7, Kadji 3, Barış Ermiş 12, Berkan Durmaz 2, Yiğit Arslan 6, Elegar 8
1. Periyot: 23-18
Devre: 39-39
3. Periyot: 52-63

İSTANBUL/ DHA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 82-73 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale çıktı.
Bursa temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe Beko- Türk Telekom eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:14 Kaynak: DHA
Spor
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