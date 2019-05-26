TOFAŞ yarı finale yükseldi

Beşiktaş Sompo Japan: 73 - TOFAŞ: 82
SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 9, Gibson 4, Erkan Veyseloğlu 4, Alexander 17, Samet Geyik 10, Burak Can Yıldızlı 1, Dusan Cantekin 5, Kenan Sipahi 6, Ömer Utku Al 5, Benzing 12
TOFAŞ: Trice 17, Mejia 14, Weems 13, Muhsin Yaşar 7, Kadji 3, Barış Ermiş 12, Berkan Durmaz 2, Yiğit Arslan 6, Elegar 8
1. Periyot: 23-18
Devre: 39-39
3. Periyot: 52-63
İSTANBUL/ DHA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 82-73 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale çıktı.
Bursa temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe Beko- Türk Telekom eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.