Tofaş yeniden çıkışa geçti - Son Dakika
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Tofaş yeniden çıkışa geçti

6 saat önce

Tofaş Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji'ni 77-76 mağlup etti.

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Tofaş Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji'ni 77-76 mağlup etti.


ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta mücadelesinde Tofaş, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Nilüfer Tofaş Spor Salonu'nda oynanan maça Barış Ermiş, Tarik Phillip, Sammy Mejia,DJ White ve Devin Williams beşlisiyle başlayan mavi-yeşilliler, rakibini 77-76 mağlup etmeyi başardı. Ligde 4 haftalık galibiyet serisi 8 Şubatta Türk Telekom deplasmanındaki mağlubiyetle sona eren Bursa ekibi, bu galibiyetle yeniden çıkış yakalamayı başardı. Tofaş, ligde 34 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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