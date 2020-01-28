TOFAŞlı taraftarlardan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOFAŞlı taraftarlardan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

TOFAŞlı taraftarlardan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ'ın evinde İspanya temsilcisi Joventut Badalona ile yaptığı maça gelen taraflarlar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olanlar için yanlarında getirdikleri kışlık temel ihtiyaç malzemelerini bağışladı.

TOFAŞlı taraftarlardan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ'ın evinde İspanya temsilcisi Joventut Badalona ile yaptığı maça gelen taraflarlar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olanlar için yanlarında getirdikleri kışlık temel ihtiyaç malzemelerini bağışladı.

TOFAŞ Spor Kulübü, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara gönderilmek üzere taraftarların maça gelirken yanlarında kışlık temel ihtiyaç malzemesi (mont, kazak, atkı, eldiven, bere, bot, iç giyim) getirmesini talep etmişti.

Bunun üzerine maçı izlemeye gelen binlerce taraftar, turnikelerde kurulan kutulara ihtiyaç sahipleri için malzemeler bıraktı.

Maçta toplanan binlerce malzemenin deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:16 Kaynak: AA
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