Son Dakika Haberleri: Toga Spor Kulübü ilçeye kupalarla döndü
Son Dakika Spor Toga Spor Kulübü ilçeye kupalarla döndü

Toga Spor Kulübü ilçeye kupalarla döndü

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Toga Spor Kulübü kupaları alarak geri döndü.

Toga Spor Kulübü ilçeye kupalarla döndü, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Toga Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü kupaları alarak geri döndü.


Ereğli ilçesinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Gençler İl Şampiyonası'nda Toga Spor Kulübü yarışmaya 6 sporcu ile katıldı. Aralarında Çaycuma, Kdz. Ereğli, Kilimli, Çatalağzı, Gelik, Gülüç, Alaplı ve Zonguldak merkezden katılım sağlayan 11 takım yarıştı. Çaycuma Toga Spor Kulübü öğrencilerinden Livanur Tiryakioğlu, Zeynep Sıla Ay ve Mustafa Talat Doğancı Şampiyon olurken, Oğuzhan Berber ikinci oldu. Üçüncülükte Elif Sarıöz ve


Sıla Akçaalan kulübü en iyi şekilde temsil ederek takım halinde İl üçüncülüğü kupasının sahibi oldu.


Toga Spor Kulübü Başkanı Kadir Bölükçü, maç sonrası öğrencilerinin başarılarını kutladı. Bölükçü, duygularını şu şekilde dile getirdi "Ocak ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık maçı geçirmiş olduk. Eksiklerimizi gidererek Ocak ayında Türkiye Şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanmış olacağız. Bizlere destek olan Zonguldak Cihan İletişim sahipleri Ceyhun Kömürcü ve Cihan Kömürcü'ye öğrencilerim ve şahsım adına çok teşekkür ederiz. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz Hakan Yüksel'e de ayrıca teşekkür ederiz." - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Sıla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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