Togar 2019 Hayalini Açıkladı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 2019 yılı içerisinde en büyük hayalinin ilçeye bir fakülte ve öğrenci yurdu kazandırmak olduğunu söyledi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 2019 yılı içerisinde en büyük hayalinin ilçeye bir fakülte ve öğrenci yurdu kazandırmak olduğunu söyledi.



Tekkeköy'ün bir asırlık özlemi olan Devlet Hastanesinin ilçeye kazandırıldığına dikkat çeken Başkan Togar, "250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemizin ardından en önemsediğimiz projelerden biri olan fakülte ve öğrenci yurdunu 2019 yılı içerisinde ilçemize kazandıracağız" dedi.



"2019 yılında Tekkeköy fakülte ve öğrenci yurduna kavuşacak"



İlçe ekonomisine ve sosyokültürel yapısına en büyük kazancı sağlayacak olan üniversite ve öğrenci yurdunun ilçeye kazandırılması noktasında önemli mesafe kaydedildiğini vurgulayan Togar, "Fakülte ve öğrenci yurdu hayalimize adım adım yaklaşıyoruz. Tekkeköy'e bir fakültenin açılması gerekliliğini her platformda vurguladık ve hastane projemizden sonra ikinci hayalimiz olan fakülte ve öğrenci yurdu projelerimizi 2019 yılında ilçemize muhakkak kazandıracağız. Önümüzdeki süreçte ilçemize bir fakülte ve 2 bin kişi kapasiteli bir öğrenci yurdunu kazandırma noktasındaki ilk adımı yaklaşık 10 dönüm arazi üzerine Aşağıçinik Mahallemizde attık. 2019 yılında bakanlığımız inşallah o bölgede yurdun temelini atıp inşaat çalışmalarına başlayacak. İlçemiz sağlık, spor, kültür, tarih, eğitim, doğa gibi birçok farklı alanlardaki kazanımlarının yanında artık öğrenci şehri de olacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sadece Kadınları Kabul Eden Okul, Kapılarını Cinsiyet Değiştirenlere de Açtı

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı