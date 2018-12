Togar: "2019 Tekkeköy'ün Yılı Olacak"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Hizmetlerle dolu bir yılı daha geride bırakarak, yeni yıla adından söz ettirecek projelerle merhaba demeye hazırlanıyoruz " dedi.

Önceki yıllarda yapılan çalışmalar ve hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi veren Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy Belediyesi ailesi olarak 2018 yılı ve öncesinde adından söz ettiren birçok proje ve çalışmayı hayata geçirdik. İlçe tarihinin en büyük ve en köklü hizmet atağı ile ilçemizi buluşturduk. 57 aylık hizmet süremiz içerisinde tüm personelimiz ile mesai kavramı gözetmeksizin çalışarak ilçemizin çehresini değiştirmeyi başardık. Yeni Belediye binamızı tamamlayarak tüm birimleri tek çatı altında topladık. İlçe merkezini ve meydanını ve ana caddemizi yeniden inşa ettik. Büyükşehir Belediyemiz ile yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde ilçemizin dört bir yanının alt yapısını tamamladık. Yeni imar yolları açarak ilçemizin farklı alanlara doğru büyümesine öncü olduk. Eğitim kurumlarına yer tahsisi ve destek olarak dokuz farklı eğitim yuvasının ilçemizde yapılmasını sağladık. Gençlerimizin her türlü aktiviteleri ve boş vakitlerini değerlendirmeleri için Gençlik Merkezimizi ilçemize kazandırdık" dedi.



Tekkeköy'ü spor tesisleri ile donattık



Bünyesinde halı saha, basketbol sahası, altında düğün salonu, fitness salonu, kurs odaları ile önünde kafesi olan bölgenin ilk ve tek iki katlı çok amaçlı spor kompleksinin inşaatının tamamlandığını hatırlatan Başkan Togar, "Spor kompleksimizin dışında Balcalı ve Başköy Mahallelerimize suni çim halı saha yaparak gençlerimizin ve bölge halkının hizmetine sunduk. Halkımızın her mevsim spor yapılabileceği Gökçe Karaoğlan Kapalı Halı saha spor tesisini tamamlayarak hizmete açtık. Mahallelerimize her türlü faaliyetlerde kullanılacak köy konakları inşaat ederek mahallelerimize ortak kullanım alanları oluşturduk" diye konuştu.



Sosyal tesisler her yerde



İlçede daha önceki dönemlerde belediyeye ait hiçbir tesissin olmadığına dikkat çeken Togar, "İlçemize Sevgi Tekkesi, Saklı Bahçe ve Arkeoloji Vadimizde yer alan arkeoloji kafe olmak üzere üç farlı nezih mekanı hizmete sunduk. Hanımlar için Aşağıçinik mevkisine Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı ile Kutlukent bölgemize Haymeana Hanımlar Konağı inşa ederek açılışlarını yaptık. Saklı kalan tarihi ve doğal güzelliklerimizi ortaya çıkartmak adına Kurşunlu Şelalemizi ve Devlet Demir Yollarından kalan tarihi alanı turizme kazandırdık" şeklinde konuştu.



"2019'da tempomuzu daha da attıracağız"



Örnek sosyal belediyeciliğin yanında eğitimden kültüre, yollardan parklara, tesislerden her türlü çalışmaya kadar ilçede fark oluşturan projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Togar, "Geride bıraktığımız 2018 ve öncesinde birçok önemli ve daha önce ilçemizde yapılmamış halkın özlemi haline dönüşmüş çalışmayı kısa sürede yapmayı başardık. Yeni yılın ilk aylarında inşallah 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemizin temelini de atarak halkımızın yüz yıllık özlemini de dindirmiş olacağız. Yine Osmanlı Hamamımızda önümüzdeki günlerde tamamlanacak. 2019 yılı hedeflerimizin katlandığı, projelerin, hizmetlerin ve çalışmaların en üst seviyeye çıkacağı temponun tavan yapacağı bir yıl olacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

