Togar: "Biz Çözümün Parçalarıyız"

Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Tekkeköy halkının yüksek yaşam standartlarına ulaşması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve Milliyetçi Hareket Partisi Tekkeköy İlçe Başkanı Sevinç Vural ile birlikte Tekkeköy Minibüsçüler Derneği Başkanı İbrahim Özdemir ve şehir içi ulaşımı sağlayan minibüsçülerle bir araya geldi. Hasan Togar, Tekkeköy Minibüsçüler Derneği Başkanı İbrahim Özdemir ve şehir içi ulaşımı sağlayan minibüsçüler ile bir araya gelerek, Çay Mahallesi'nde yeni açılan bulvar yolunda yapılmaya başlanan minibüsçülerin hareket durağının son durumunun yanında geleceğe dönük çalışmalar, projeler, ulaşım, trafik ve park yeri gibi birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.



"Ulaşım ve park sorunu ortadan kalkacak"



Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, ilçede var olan bütün sorunlar için net, kalıcı ve geleceği de içinde barındıran çözümleri hayata geçirdiklerini belirttiği buluşmada, bugüne sorunları konuşmak yerine zaten bildikleri problemleri ve eksikleri çözüme kavuşturduklarını belirterek, "Doğru tektir. Kişilere göre değişmez. Ancak doğruya giden yol ise istişareden geçer. Tekkeköy bizim evimiz ve biz bu büyük ailenin her bir bireyi ile bir araya gelerek istişare yapmaktan asla geri kalmadık. Tekkeköy ilçemizde toplu ulaşım alanında halkımıza hizmet veren değerli minibüsçüler de bizim için oldukça önemli konumdalar. Onların rahat ve huzurlu olması, hizmet verdikleri ilçe halkımızın da daha kaliteli hizmet alması anlamına gelmektedir" diye konuştu.



"Her projemiz örnek olacak"



Togar şunları söyledi: "Biz sadece bugünümüzü konuşmuyoruz. Yarınlarımızı ve geleceği konuşuyoruz. Yol haritamızı ilçemiz ile birlikte belirliyoruz. Hedefimiz her mahallesi ve sokağında birliğin, beraberliğin ve huzurun yaşandığı bir Tekkeköy oluşturmak. Çünkü bu ilçe ve bu ilçe halkı bunu fazlasıyla hak ediyor. Geçtiğimiz beş yıl içerisinde yaşadığımız gelişim ve değişim geleceğimizin nasıl olacağına dair ipuçlarını herkese gösterdi. Biz artık hak ettiğimiz yerde olmalıyız. Tekkeköy halkı yüksek yaşam standartlarına ulaşması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunu başaracağımızı biliyorum çünkü bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizi herkes çok iyi gördü. Bu minvalde bir araya geldiğimiz Tekkeköy Minibüsçüler Derneği Başkanı İbrahim Özdemir abimiz ve değerli minibüsçü kardeşlerime bizlere yüreklerini açtıkları ve her zaman çözümün bir parçası oldukları için teşekkür ediyorum." - SAMSUN

