Togar'dan Miting Gibi Ev Toplantısı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Aşağıçinik Sepetçiler mevkisinde düzenlenen ev sohbetine katılan başkan Togar'ı yoğun bir kalabalık karşılandı. Tekkeköy'ün yüz yıllık hayallerinin bir bir gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Hasan Togar, "İlçe halkımızın karşısına hayata geçirdiğimiz hizmetler, çalışmalar ve projelerle gururla çıkıyoruz. Hep birlikte önemli çalışmalarımızı halkımız ile buluşturduk. Bugün bu ulaşmış olduğumuz başarının mimarı hiç şüphesiz bizlere her zaman destek veren gücümüzün, enerjimizin kaynağı vatandaşlarımızdır" dedi.



Aşağıçinik Mahallesi'nde coşkulu karşılama



Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam eden Başkan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Merve Özön, Tekkeköy AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl ve teşkilat ile birlikte Aşağıçinik Mahallesi Sepetçiler mevkisine misafir oldu.



"Ne mutlu ki bize gönüllere dokunabilmişiz"



Her gönül sohbetinde evlerin dolup taşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Togar, "Ev toplantımız esnasında karşılaştığımız yoğun ilgi ve katılım karşısında bir kez daha gururlandık. Ne mutlu ki bize gönüllere dokunabilmişiz. Miting havasında gönül toplantısı tertipleyen evlerini, mahallelerini, yüreklerini, kapılarını sonuna kadar bizlere açan mahalle sakinlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte başardık yine birlikte başaracağız. İlçemiz için gece gündüz çalışmaya ve yeni hedeflerimize ulaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! İstanbul Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü! 2 Kişi Yaralı olarak kurtarıldı

Dünyaca Ünlü Model Gönlünü Aleyna Tilki'ye Kaptırdı

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı