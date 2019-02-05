Son Dakika Haberleri: Togar: "Tekkeköy, 2023'te Şehrin Yaşam Merkezi Olacak"

Togar: "Tekkeköy, 2023'te Şehrin Yaşam Merkezi Olacak"

31 dakika önce

Tekkeköy Belediye Başkanı ve AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, "İddia ediyorum, 2023 yılında bu şehrin her manada yaşam merkezi Tekkeköy ilçesi olacaktır" dedi.

Togar:
Tekkeköy Belediye Başkanı ve AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, "İddia ediyorum, 2023 yılında bu şehrin her manada yaşam merkezi Tekkeköy ilçesi olacaktır" dedi.

Başkan Hasan Togar, geride kalan 5 yıllık dönemde gerçekleştirdiği projeler ile tekrar başkan seçilmesi halinde yapmayı düşündüğü projeler hakkında bilgiler verdi. Tekkeköy'ü Samsun'un yaşam merkezi haline getireceklerinin sözünü veren Başkan Togar, her gün ilçeye çalışmaya gelen 100 bin kişiyi de Tekkeköy'de ikamet ettireceklerini ifade etti.

"Tekkeköy, 2023 yılında şehrin yaşam merkezi olacak"

5 yıllık dönemde yaptıkları hizmetlerin, bundan sonra yapacağı hizmetlerin teminatı olduğunu dile getiren Hasan Togar, "Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde bu görevi layıkıyla yapabildiğimizi düşünüyorum. Hizmet ve iş yönünden mahcup olmadığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki 5 yıl için Allah nasip ederse Tekkeköy'ü bir şehir haline getirmeyi planlıyoruz. Daralmış ve sıkışmış ilçe meydanını çok farklı birkaç dokunuşla yeniden düzenleyeceğiz. Eski belediye binamızın olduğu yeri yıkıp, altına otopark, üstüne AVM yapıp, ilçe merkezinde çok farklı bir rahatlık sağlayacağız. MEB ile anlaşarak ilçe merkezinde yer alan ilkokulu başka bir yere taşıyıp, ilçe meydanını rahatlatmayı hedefliyoruz. Tekkeköy, 250 yataklı ilçe devlet hastanesi ile belli bir ivme yakaladı. Biz istiyoruz ki günlük nüfusu 150-200 bin olan ilçemizin, gün içerisinde bu ilçeye gelen, çalışan ama akşam İlkadım, Atakum veya Canik'e yatmaya giden 100 bin insanımızın Tekkeköy'de ev sahibi olmasını ya da ikamet etmesini sağlayacak bir modern şehir ortaya çıkarmayı hayal ediyoruz. İddia ediyorum, 2023 yılında bu şehrin her manada yaşam merkezi Tekkeköy ilçesi olacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:47 Kaynak: İHA

Politika
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