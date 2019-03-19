Togar: "Tekkeköy İçin Çalışan Yorulmaz"

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, ara vermeden devam ettirdiği seçim kampanyasında Başköy Mahallesi Sakinleriyle bir araya geldi.

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, ara vermeden devam ettirdiği seçim kampanyasında Başköy Mahallesi Sakinleriyle bir araya geldi. Oldukça coşkulu geçen buluşmada gösterilen ilgi karşısında duygusal anlar yaşayan Togar, "Rabb'ime şükürler olsun ki beni sizlere hizmetkar etme şansına erdirdi" dedi.



Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, yalanlarla, mesnetsiz vaatlerle oy avcılığı yapan kişileri gördüğünü vurgulayarak, "Bir gönülde yalan, iftira, makam ve mevki hırsı varsa, aynı gönülde sevda olmaz. Kazanmak için her yol mubahtır anlayışıyla hiç kimse gerçek hedefe ulaşamaz. Tekkeköy halkı mert insanı sever. Mücadelesini düzgün ve dürüst bir şekilde yapana saygı duyar. İşte o yüzden diyorum ki bu arkadaşlara, önce hizmetine talip olduğunuz halka layık davranın. Önce Tekkeköy aşkı nedir anlayın ve sonra bu aşk ile bir yanın. Burası yap-boz tahtası değil. Burası sizin heva ve heveslerinizi tatmin etme yeri değil. Burada yüreğinizi ortaya koyacaksınız ki bir karşılığınız olsun. Halkı kandırmaya çalışıyorsunuz ama komik durumlara düşüyorsunuz. Konuştuklarınıza siz bile inanmıyorsunuz. Daha doğrusu ortaya herkesin inanacağı bir doğru dahi koyamıyorsunuz" diye konuştu.



"Projeleriniz nerede anlatın bilelim"



Tekkeköy'e hizmete talip olan kişilerin hizmetine talip oldukları yeri yeterince ciddiye almadıklarını gördüğü için üzüldüğünü ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy'ün mahallelerini sayamayan adayları ciddiyetten uzak görüyorum. Madem bu güzel ilçe için aday oluyorsunuz, neden projelerinizi duyamıyoruz. Neden fikirlerinizi duyamıyoruz. Hani nerde sizin Tekkeköy hayaliniz. Bu mudur? Bir ilçeyi yönetmeye talip olmanın ciddiyeti. Hadi kendimden geçtim en azından bu güzel ilçe halkına saygınız olsun. Tekkeköy beş yıl içerisinde nereye geldi farkında mısınız? Yapılan hizmetleri, projeleri, planlamaları görmüyor musunuz? Bizim söylediklerimizin üzerine bir sözünüz yoksa, bizim yaptıklarımızın daha fazlası için bir fikriniz yoksa, geleceğin Tekkeköy için bir stratejiniz yoksa ne için uğraşıyorsunuz. Bir kez daha tekrar ediyorum. Tekkeköy halkı ile Cumhurbaşkanımız arasında kurulan bağı siz bozamazsınız" şeklinde konuştu.



Cumhur İttifakı'nın birlik beraberliğini sergileyen programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve Milliyetçi Hareket Partisi Tekkeköy İlçe Başkanı Sevinç Vural, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek Tekkeköy'de tarih yazmak için destek istediler. - SAMSUN

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