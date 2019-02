Togar: "Tekkeköy'ü Birlikte Yönetmeye Devam Edeceğiz"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bugüne kadar ilçemizi birlikte yönettik, birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında programlarına aralıksız devam eden Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan adayı Hasan Togar, Kışla ve Kerpiçli Mahallelerinde mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı.



Kışla ve Kerpiçli Mahallelerindeki programa Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın yanı sıra AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, AK Parti il yönetim kurulu üyesi Üzeyir Bahadır, Meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri katıldı.



Mahallelerimiz modern bir yapıya kavuştu



Mahallelerin başta yol olmak üzere ilçe merkezindeki her türlü konforla beş yıl gibi kısa sürede buluştuğuna vurgu yapan Başkan Togar, "Beklenilenin üstünde bir gayretle gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin emek harcayarak 62 mahallemizin hepsinde önemli çalışmalara imza atmayı başardık. Her mahallemiz değişimi ve farkı bire bir yaşadı" dedi.



Beş yılda Tekkeköy'ün çehresi değişti



Mahalle toplantılarındaki yoğun ilgiden memnun olan ve ilçedeki gelişmeleri hatırlatan Togar, "Beş yıl öncesi ile bugün ulaşmış olduğumuz nokta arasındaki farkı herkes çok biliyor. Her alanda önemli gelişmeleri ilçe halkımız ile hep birlikte omuz omuz başardık. Hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz her şeye birlikte ulaştık. Önümüzdeki dönemde yapacağımız projelerimiz ve hedeflerimiz şimdiden hazır. Hatta bazılarının çalışmalarına bile başladık" ifadelerini kullandı.



"Gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz"



Mahalleler arasındaki mesafelerin ortadan kalktığına dikkat çeken Başkan Togar, "Özellikle yol konusunda önemli çalışmalar yaparak ulaşım konforunu arttırdık ve mesafeleri ortadan kaldırdık. Beton, sıcak asfalt, kilitli taş parke ve a tipi asfalt yol çalışmalarımız ile ilçe tarihinin en büyük en köklü hizmetlerini hayata geçirdik. Daha önceki yıllarda mahalleler arasında ulaşım süresi şimdi yarıya indi. Yollarımızda yerin konumuna ve yapısına uygun kullandığımız malzemelerde modern, konforlu ve uzun ömürlü ulaşım imkanı sağladık. Bugün bile çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bizler gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz. Bizim sevdamız Tekkeköy. Rabb'im bizlere ömür verdiği sürece hep birlikte ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

