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TOGEM'de 'Kadın Hastalıkları' semineri

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerler için, 'Kadın Hastalıkları ve Hastalıklardan Korunma Yolları' konulu seminer düzenlendi.

TOGEM'de 'Kadın Hastalıkları' semineri, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerler için, 'Kadın Hastalıkları ve Hastalıklardan Korunma Yolları' konulu seminer düzenlendi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi'nde bulunan kurslara katılan kursiyerler için 'Kadın Hastalıkları ve Hastalıklardan Korunma Yolları' konulu seminer verildi.


Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi uzmanları tarafından verilen seminerde, son yıllarda oldukça yaygınlaşan kadın hastalıkları ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler verildi.


Seminere katılan kursiyerler ise verilen bilgiler sonunda bir değerlendirmede bulunarak, böyle önemli konularda kendilerini bilgilendiren Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi uzmanlarına ve Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:26 Kaynak: İHA
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