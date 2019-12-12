TOGEM'den köy okuluna kırtasiye desteği - Son Dakika
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TOGEM'den köy okuluna kırtasiye desteği

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren TOGEM gönüllüleri tarafından Sarıharman köyündeki okulda okuyan öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuldu.

TOGEM'den köy okuluna kırtasiye desteği, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren TOGEM gönüllüleri tarafından Sarıharman köyündeki okulda okuyan öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuldu.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM)'nde görev alan gönüllüler, sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor.


Adıyaman merkeze bağlı Sarıharman köyünü ziyaret eden TOGEM gönüllüleri, Sarıharman Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerle bir araya geldi.


Öğrencilerle ve okul yönetimiyle bir süre sohbet eden gönüllüler, öğrencilere içerisinde temel okul malzemelerinin ve okul çantasının bulunduğu çantaları hediye etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:19 Kaynak: İHA
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