TOGEM'den Kursiyerlerine aile içi iletişimin önemi semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOGEM'den Kursiyerlerine aile içi iletişimin önemi semineri - Son Dakika

TOGEM'den Kursiyerlerine aile içi iletişimin önemi semineri

7 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlerine yönelik aile içi iletişimin önemi konulu seminer düzenlendi.

TOGEM'den Kursiyerlerine aile içi iletişimin önemi semineri, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlerine yönelik aile içi iletişimin önemi konulu seminer düzenlendi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi, kursiyerlerine yönelik seminerlere devam ediyor.


Daha önce de aile yapısıyla ilgili birçok seminere ev sahipliği yapan TOGEM son olarak aile içi iletişimin önemi konulu bir seminer düzenledi. Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan uzmanlar, kursiyerlere önemli bilgiler verdi. Kursiyerler de, verilen eğitimlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:29 Kaynak: İHA
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