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TOGEM-DER dönüşüm pazarı gelirleri Türk Kızılay eliyle Filistinli çocuklara gönderilecek - Son Dakika

TOGEM-DER dönüşüm pazarı gelirleri Türk Kızılay eliyle Filistinli çocuklara gönderilecek

02.07.2021 14:11
TOGEM-DER dönüşüm pazarı gelirleri Türk Kızılay eliyle Filistinli çocuklara gönderilecek, System.String[]

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) Başkanı Saadet Gülbaran, Türk Kızılay ile Filistinli çocuklar yararına düzenledikleri "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" etkinliğinden elde edilen gelirin en kısa sürede bölgeye ulaştırılacağını bildirdi.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) Başkanı Saadet Gülbaran, Türk Kızılay ile Filistinli çocuklar yararına düzenledikleri "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" etkinliğinden elde edilen gelirin en kısa sürede bölgeye ulaştırılacağını bildirdi.

TOGEM-DER'den yapılan yazılı açıklamada, Gülbaran ile Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Gülbaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan TOGEM-DER'in, 31 Mayıs-13 Haziran'da Filistinli çocuklar yararına "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" adıyla etkinlik düzenlediğini belirtti.

Yardımseverlerin etkinliğe ilgi gösterdiğini ve yaklaşık 20 bin kişinin pazarı ziyaret ettiğini bildiren Gülbaran, etkinlik kapsamında toplanan yardımların Türk Kızılayın bölgedeki ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.

Kızılayın zor koşullar altında bölgede olağanüstü çalışmalara imza attığını vurgulayan Gülbaran, yardımların iletilmesi konusunda kendilerine destek veren Kınık'a teşekkür etti.

İsrail saldırılarından sonra onlarca masum çocuğun görüntülerinin kendilerini derinden yaraladığını ifade eden Gülbaran, dayanışma ruhunun insanlığı kurtaracağına inandıklarını belirtti.

Yardımlar Kızılaya teslim edildi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık da Filistin'de yaşanan insani drama el uzatmak için TOGEM-DER ile kampanya düzenlediklerini bildirdi.

Kampanyaya Türkiye'nin her tarafından güçlü bir destek verildiğine işaret eden Kınık, "Sağlık alanında, ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve hastanelerin ihtiyaç duyduğu enerji, yakıt ihtiyacının karşılanması, yetimlerimizin ihtiyaç duyduğu gıda, hijyen gibi sair malzemeler ile fiziksel barınma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplanan yardımlar Kızılayımıza teslim edildi." ifadelerini kullandı.

TOGEM-DER'e teşekkür eden Kınık, yardımların en kısa sürede bölgeye ulaştırılacağını kaydetti.

Emine Erdoğan, geri dönüşüm, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOGEM-DER dönüşüm pazarı gelirleri Türk Kızılay eliyle Filistinli çocuklara gönderilecek - Son Dakika


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