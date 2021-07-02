Togem-Der'in bağışı Kızılay eliyle Filistin'e ulaştırılıyor - Son Dakika

Togem-Der'in 31 Mayıs-13 Haziran arasında Filistinli çocuklar yararına düzenlediği 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'ndan elde edilen gelirin, Türk Kızılay'ı tarafından bölgeye ulaştırıldığı belirtildi.

Togem-Der'in bağışı kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu ailelerini kaybeden çocuklar için yetimhanelere Türk Kızılay'ın bölgedeki ekibi tarafından gıda, hijyen paketi yardımının yanı sıra medikal malzeme ve jeneratörlere yakıt desteği sağlanacağı bildirildi.

20 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Togem-Der Başkanı Saadet Gülbaran, Filistinli çocukları yararına düzenlenen etkinliğe ilginin büyük olduğunu ve yaklaşık 20 bin kişinin 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'nı ziyaret ettiğini belirtti. Etkinliğe destek veren herkese teşekkür eden Saadet Gülbaran, toplanan yardımların Türk Kızılay'ın bölgedeki ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

'DÜNYA YARDIM VE DAYANIŞMAYLA DAHA GÜZEL BİR YER'

Kızılay'ın zor koşullar altında bölgede olağanüstü çalışmalara imza attığını belirten Saadet Gülbaran, yardımların iletilmesi konusunda kendilerine destek veren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a da teşekkür etti. Dünyanın yardım ve dayanışma ile daha güzel bir yer olduğunu söyleyen Saadet Gülbaran "İsrail saldırılarından sonra onlarca masum çocuğun görüntüleri bizi derinden yaraladı. Her zaman acıda birleşmeyi başarmış bir ülkeyiz. 7'den 70'e bu etkinliğe destek veren herkese çok teşekkür ediyor, bu dayanışma ruhunun insanlığı kurtaracağına inanıyoruz" diye konuştu.

'YARDIMLARI FİLİSTİNLİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ'

"Çok hızlı bir şekilde yardımların Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gayret edeceğiz" diyen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık şu ifadeleri kullandı:

"Togem-Der ile Kızılay olarak Filistin'de en son yaşanan insani drama el uzatmak için, yaralarını sarmak için bir kampanya düzenlendi. Saadet hanımın liderliğinde Togem-Der Türkiye'nin her tarafından katılımcılarla fedakarca çalışarak bu kampanyamıza gerçekten güçlü bir destek verdiler. Bu güçlü destekleriyle birlikte kendi talepleri doğrultusunda öncelikle en çok ihtiyaç duyulan alanlar başta olmak üzere sağlık alanında, ilaç ile tıbbi sarf malzemesi ve hastanelerin ihtiyaç duymuş olduğu enerji ile yakıt ihtiyacının karşılanması, yetimlerimizin ihtiyaç duyduğu gıda, hijyen gibi sair malzemeler ile fiziksel barınma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bu yardımlar Kızılay'a teslim edildi. Ben Kızılay olarak tüm Togem-Der ailesine şükranlarımı arz ediyorum."