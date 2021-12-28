TOGEM-DER'İN TADİLATINI YAPTIRDIĞI EVDE SAĞLIK BİRİMİNDE ÇALIŞANLARA MORAL GÜNÜ - Son Dakika

TOGEM-DER tarafından tadilatı yapılan Üsküdar Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi personeli moral günü düzenlendi. Pandemi sürecinde çok yoğun çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından yapılan Üsküdar Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi'nin tadilatı tamamlandı. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili ve TOGEM-DER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, hayırsever Sibel Vatandost ve sağlık çalışanları katıldı.

MEKANLARINDA BİRTAKIM EKSİKLİKLER VARDI UFAK DOKUNUŞLAR YAPTIK

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TOGEM-DER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır, Evde Sağlık Servisi'nin eksikliklerini giderdiklerini belirterek, Yardımlaşmada bizde sınır yok. Yeni dönemde 'iyilikte yarışacağız' diye düsturu ile hareket ediyoruz. Merkezi Üsküdar'da bulunan bir dernek ancak elimizin ulaştığı her yerde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu dernek hayırseverlerin destekleriyle faaliyet gösteriyor. Faaliyetlerimize çok sıklıkla devam ediyoruz. Bugün Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Evde sağlık Hizmetleri Servis'inde çalışan arkadaşlarımıza küçük bir katkıda bulunmak istedik. Mekanlarında birtakım eksiklikler vardı, buralara ufak dokunuşlar yaptık. Devletin yaptığı çok büyük işlerin yanında bizimki mütevazi bir hizmet oldu. Proje için bize maddi açıdan destek veren Sibel Hanıma ve tüm personele çok teşekkür ediyoruz dedi.

SİZLERİN DESTEĞİ İLE GÜZEL GÜNLERE ULAŞTIK

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, Sibel Vatandost hanımefendinin destekleri ile buradaki Evde Sağlık Hizmetleri bölümünün tadilatını yaptık. Şu pandemi dönemi sizinle birlikte kolaylaştı. Bu kötü dönemde sizlerin desteği ile bu güzel günlere ulaştık diye konuştu.

HER ŞEYİ ÜCRETSİZ OLARAK İNSANLARIMIZA ULAŞTIRIYORUZ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, TOGEM-DER'e teşekkür ederek, Sadece 2022 senesinde 250 bin insanımıza evde ulaştık. Bunların 90 binini aktif takip edebiliyor haldeyiz. Buna destek veren sayın vekilimiz ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu hizmetler çok gözükmüyor ancak bu anlamda Türkiye en iyi hizmeti sunan ülkelerden biri. Bu konuda her şeyi ücretsiz insanlarımıza ulaştırmaktan çok mutluyuz dedi.

TOGEM-DER'İN BEREKETİNE SAHİTLİK ETMEKTEN MUTLUYUZ

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Hastalık salgın bitmedi ama bu süreçte hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bu arkadaşlarımız evde bakım hizmetlerine devam ettiler. TOGEM-DER'in bereketine şahitlik etmekten ayrıca mutluyuz ifadelerini kullandı.

KATKIM OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM

TOGEM-DER'in projeleri için bağış yapan Sibel Vatandost ise, Katkım olduğu için çok mutluyum. Üsküdar'a 5 yaşında geldim. Burada böyle bir yardım yapmak beni çok duygulandırdı. Hepinize çok teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.