TOGEM Keçiören Anaokulunda ''Oyun Terapi'' Odası Açılışı Yapıldı
1 saat önce
'' OYUN İYİLEŞTİRİR '' projesi kapsamında farklı okullardan 5 oyun odasının birincisinin açılışı TOGEM Keçiören Anaokulunda yapıldı.
Oyun Terapi odasının açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ziya SULUYER,Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet KILIÇ ve Haliliye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muzaffer AVUR`un katılımıyla gerçekleşti.
Oyuncaklarla dolu yeni oyun odalarına kavuşan minik kalplerin sevinci gözlerden kaçmadı.
Hazırlanan açılış programı ve minik öğrencilerin gösterileri katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.
Oyun Terapisi, çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Bu süreçte, çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için farklı çeşitte birçok oyuncak sunulur. Bu oyuncaklarla çocuğun kendini ifade edebilmesi ve duygularını dışa vurum tekniği olan oyun terapisi ile ortaya çıkartması beklenmektedir.
Etkisi kanıtlanmış sağaltım tekniklerinden biri olan oyun terapisi ile ilimizde bulunan 1200 öğrenciye ulaşılması beklenmektedir.
Oyun odalarında verilecek olan bu hizmet tamamen ücretsiz olacak ve terapiye uygunluğuna karar verilen bütün öğrenciler bu hizmetten faydalanacaktır.
Ayrıca velilere de danışmanlık hizmeti sunularak terapide bütüncül bir yaklaşım ile yüksek oranda başarı hedeflenmektedir.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:54 Kaynak: Bültenler
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