Son Dakika Haberleri: TOGEM Kursiyerleri 'Anemi' hakkında bilgilendirildi
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TOGEM Kursiyerleri 'Anemi' hakkında bilgilendirildi

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerler için, aneminin belirtileri ve baş edebilme yolları konulu seminer düzenlendi.

TOGEM Kursiyerleri 'Anemi' hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerler için, aneminin belirtileri ve baş edebilme yolları konulu seminer düzenlendi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi'nde bulunan kurslara katılan kursiyerler için aneminin belirtileri ve baş edebilme yolları konulu seminer verdi.


Seminere katılan kursiyerlere anemi hakkında bilgiler veren Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi uzmanları, aneminin kandaki kırmızı hücre sayısının normalden az olması ile karakterize olan, kısa süreli ya da uzun dönemli olarak etkisini hissettirebilen ve kırmızı kan hücrelerinin az üretilmesi ya da gereğinden fazla yıkıma uğraması sonucu ortaya çıkan medikal bir durum olduğunu belirtti.


Uzmanlar ayrıca anemiyle nasıl baş edilebileceği hakkında da bilgiler verdi. Seminere katılan kursiyerler ise böyle önemli konularda kendilerini bilgilendiren Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi uzmanlarına ve Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
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