TOGEM kursiyerleri obezite konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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TOGEM kursiyerleri obezite konusunda bilgilendirildi

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerler, çağın hastalığı olarak kabul edilen obezite konusunda bilgilendirildi.

TOGEM kursiyerleri obezite konusunda bilgilendirildi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerler, çağın hastalığı olarak kabul edilen obezite konusunda bilgilendirildi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezinde eğitim gören kursiyerler, obezite konusunda bilgiler verildi. Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezinde görevli uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında, kursiyerlere obeziteden korunmanın önemi anlatıldı. Eğitimler sonunda kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
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