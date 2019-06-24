Son Dakika Haberleri: TOGEM kursiyerleri 'Verem ve Tüberküloz' hakkında bilgilendirildi
Son Dakika Güncel Haber

TOGEM kursiyerleri 'Verem ve Tüberküloz' hakkında bilgilendirildi

6 dakika önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Verem ve Tüberküloz' hastalığı hakkında bilgiler verildi.

TOGEM kursiyerleri 'Verem ve Tüberküloz' hakkında bilgilendirildi, System.String[]
Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Verem ve Tüberküloz' hastalığı hakkında bilgiler verildi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerlere, 'Verem ve Tüberküloz' hastalığı anlatıldı.

Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi hemşirelerinden Şengül Kayaalp, Serap Çelik Sönmez ve Nadide Baplı tarafından verilen seminerde kursiyerlere, Verem ve Tüberküloz hastalıklarından korunma yolları hakkında önemli bilgiler aktarıldı. Düzenlenen eğitimler hakkında konuşan yetkililer, kursiyerlere yönelik eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
toplum, adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı Dün gece Beylikdüzü'nde neler yaşandı? ABD'den İstanbul seçimine ilişkin ilk açıklama TMSF, Yaşarbank'ın borcunu tahsil etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:18:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOGEM kursiyerleri 'Verem ve Tüberküloz' hakkında bilgilendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]