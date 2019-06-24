TOGEM kursiyerleri 'Verem ve Tüberküloz' hakkında bilgilendirildi
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Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Verem ve Tüberküloz' hastalığı hakkında bilgiler verildi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Verem ve Tüberküloz' hastalığı hakkında bilgiler verildi.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerlere, 'Verem ve Tüberküloz' hastalığı anlatıldı.
Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi hemşirelerinden Şengül Kayaalp, Serap Çelik
Sönmez ve Nadide Baplı tarafından verilen seminerde kursiyerlere, Verem ve Tüberküloz hastalıklarından korunma yolları hakkında önemli bilgiler aktarıldı. Düzenlenen eğitimler hakkında konuşan yetkililer, kursiyerlere yönelik eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi. - ADIYAMAN
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