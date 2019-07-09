TOGEM Kursiyerlerinden 'Organ Bağışı' kampanyasına destek
2 saat önce
Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM'de eğitim gören kursiyerler, kendilerine organ bağışı konusunda bilgi veren yetkililere 'Organ Bağışçısı' olarak destek verdi.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM'de eğitim gören kursiyerler, kendilerine organ bağışı konusunda bilgi veren yetkililere 'Organ Bağışçısı' olarak destek verdi.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) de eğitim gören kursiyerlere yönelik eğitimler hız kesmeden devam ediyor.
Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, TOGEM kursiyerlerine yönelik 'Organ Bağışı' konulu seminer verildi.
TOGEM Mehmet Akif Ersoy
Toplantı Salonunda gerçekleşen seminer sonunda iki kursiyer, gönüllü 'Organ Bağışçısı' olarak Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerinden kartlarını aldı. - ADIYAMAN
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