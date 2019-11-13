Son Dakika Haberleri: TOGEM Kursiyerlerine diyabet testi yapıldı
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TOGEM Kursiyerlerine diyabet testi yapıldı

7 saat önce

Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere 'Dünya Diyabet Günü' dolayısıyla diyabet testi yapıldı.

TOGEM Kursiyerlerine diyabet testi yapıldı, System.String[]

Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere 'Dünya Diyabet Günü' dolayısıyla diyabet testi yapıldı.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren toplumsal gelişim merkezinde eğitim gören kursiyerlere diyabet testi yapıldı. Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte kan veren kursiyerlerin şeker ölçümlerinin yapıldığını belirten yetkililer, yapılan testlerin önemine dikkat çekti.


Kursiyerler ise yapılan testlerden dolayı Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerine ve TOGEM yöneticilerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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