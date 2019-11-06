Son Dakika Haberleri: TOGEM kursiyerlerine 'Organ Bağışı'nın önemi anlatıldı
Son Dakika Güncel TOGEM kursiyerlerine 'Organ Bağışı'nın önemi anlatıldı

TOGEM kursiyerlerine 'Organ Bağışı'nın önemi anlatıldı

7 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere 'Organ Bağışı'nın önemi anlatıldı.

TOGEM kursiyerlerine 'Organ Bağışı'nın önemi anlatıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere 'Organ Bağışı'nın önemi anlatıldı.


3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kursiyerlerini organ bağışı konusunda bilinçlendirmek istene Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli yetkililer tarafından TOGEM'e bağlı kurslarda eğitim gören kursiyerlere organ bağışının öneminin anlatılması için bir eğitim programı düzenleyen yetkililer, programın amacına ulaştığını dile getirdi. Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri kursiyerlere organ bağışı hakkında bilgiler verdi.


Eğitimler sonunda kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ADIYAMAN

Organ Bağışı Haftası, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
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