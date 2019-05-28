Son Dakika Haberleri: TOGEM Kursiyerlerine 'Ramazan ve Kur-an' sohbeti
Son Dakika Güncel Haber

TOGEM Kursiyerlerine 'Ramazan ve Kur-an' sohbeti

3 saat önce

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM kurslarında eğitim gören kursiyerlere yönelik 'Ramazan ve Kur-an' konulu sohbet düzenlendi.

TOGEM Kursiyerlerine 'Ramazan ve Kur-an' sohbeti, System.String[]
Adıyaman İl Müftülüğü tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM kurslarında eğitim gören kursiyerlere yönelik 'Ramazan ve Kur-an' konulu sohbet düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM)'ndeki kurslara katılan kursiyerlere yönelik seminer, eğitim ve sohbetler devam ediyor.

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından TOGEM'deki kurslarda eğitim gören kursiyerlere yönelik verilen sohbette 'Ramazan ve Kur-an'ın önemine dikkat çekildi.

TOGEM Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sohbete katılan kursiyer bayanlar, bilgilendirildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:14 Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 28 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri Meteoroloji açıkça uyardı: Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın! Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:27:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOGEM Kursiyerlerine 'Ramazan ve Kur-an' sohbeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]