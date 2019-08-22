Son Dakika Haberleri: TOGEM, kursiyerlerini 'çölyak hastalığı' hakkında bilgilendirdi
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TOGEM, kursiyerlerini 'çölyak hastalığı' hakkında bilgilendirdi

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM, kursiyerlerini 'çölyak hastalığı ve korunma yöntemleri' hakkında bilgilendirdi.

TOGEM, kursiyerlerini 'çölyak hastalığı' hakkında bilgilendirdi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM, kursiyerlerini 'çölyak hastalığı ve korunma yöntemleri' hakkında bilgilendirdi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi, kursiyerlerine yönelik eğitim seminerlerine ve bilgilendirmelere devam ediyor.


Daha önce de birçok seminere ev sahipliği yapan TOGEM son olarak son yıllarda hızla artan 'çölyak hastalığı' hakkında kursiyeri için bilgilendirme semineri düzenledi.


Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminer, Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından verildi. Bilgilendirme seminerinde kursiyerlere, çölyak hastalığı ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler verildi.


Programa katılan kursiyerler, eğitmenlere ve TOGEM yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
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