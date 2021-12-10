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TOGEMDER, "Bahçe Satışları Kermesi" ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak - Son Dakika

TOGEMDER, "Bahçe Satışları Kermesi" ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

10.12.2021 16:34

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEMDER), "Bahçe Satışları Kermesi" düzenlendi.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEMDER), "Bahçe Satışları Kermesi" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu derneğin Üsküdar'daki merkez binasında yapılan etkinlikte, derneğe bağış olarak gelen kıyafetten tabloya birçok ürün, ihtiyaç sahibi aileler için satıldı. Davetliler tarafından yoğun ilgi gösterilen kermesin tüm geliri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kermese ilişkin AA muhabirine bilgi veren TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, 2005'te Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan derneğin, kurulduğu günden bugüne ihtiyaç sahibi ailelerin yanında hizmet verdiğini kaydetti.

Bugüne kadar çok önemli projelere imza attıklarını belirten Uysal, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da inşallah bu projelerin devamını sağlamaya çalışacağız. Bu projede de hayırseverlerimiz tarafından derneğimize bağışlanan bazı ürünler var. Bunların içinde kıyafetten mefruşata, züccaciyeye kadar birçok ürün var. Bu ürünlerin satışını sağlayıp elde ettiğimiz geliri de ihtiyaç sahibi ailelere iletmenin derdindeyiz. Bunu yaparken amacımız birçok yere dokunabilmek. Üretici hanımların kurduğu kooperatifler var. Bu kooperatifler de Tarım Kredi Kooperatiflerinin çatısı altında toplanıyor. Biz de Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezleriyle anlaşarak, buradan elde edeceğimiz gelirle onlardan alacağımız çeklerle hayırseverlerin hayırlarının yerlerine ulaşmasına gayret edeceğiz. İnsanların sadece gıda ihtiyaçları yok. Hijyen, temizlik malzemesine ihtiyaçları var veya çocuklarının çok özel ihtiyaçlarını karşılama gibi bir arzuları var. Buradaki amacımız bu insanlara dokunabilmek ve ihtiyaçlarını giderebilmek."

Derneğin bu projeyi sıfır maliyetle yaptığını dile getiren Uysal, meslek lisesinden öğrencilerin de gönüllük esasıyla programa dahil edildiğini, öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür sertifikası vereceklerini aktardı.

"Burada bir kaç faydayı bir arada yaşamak istedik"

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili ve TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır da organizasyonla kendilerine bağışlanan ürünleri çok cüzi rakamlarla satışa sunduklarını aktardı.

Bu çalışmayı sıfır maliyetle yaptıklarını vurgulayan Satır, şu bilgileri verdi:

"Organizasyonun duyurusunu hem sosyal medyadan yaptık hem de çevremize duyurduk. Bağış severleri, Üsküdarlıları, İstanbulluları davet ettik. Bugün gerçekten çok güzel bir şenlik oldu. Ürünlerimizin hemen hemen tamamını sattık. Çok teşekkür ediyoruz katılımcılara. Buradan elde ettiğimiz gelirle yine ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeyi düşünüyoruz. Gıda çekleri alacağız. Bu gıda çeklerini de Tarım Kredi Kooperatifimizden almayı uygun gördük. Çünkü orada kadın kooperatiflerinin ürünleri satılıyor. Burada bir kaç faydayı bir arada yaşamak istedik. Hem ikinci el ürünleri satışa sunmaya çalıştık, onların gelirinden yine kadın kooperatiflerine destek olmak istedik hem de ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Güzel bir program oldu. Pandemiden sonra insanların bu tip açık havada sosyalleşmeye ihtiyaçları vardı. Özellikle yılbaşı öncesi hediye alışverişine çıkanlar için de çok cüzi rakamlara uygun hediyelerimiz vardı."

Satır, bu gibi organizasyonların devamının geleceğini belirterek, hayırseverlerden gelen ürünleri ihtiyaç sahiplerine göndermek üzere paraya çevireceklerini sözlerine ekledi.

TOGEMDER, Bahçe Satışları Kermesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
TOGEMDER, Bahçe Satışları Kermesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
TOGEMDER, Bahçe Satışları Kermesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
TOGEMDER, Bahçe Satışları Kermesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Emine Erdoğan, Kredi, Tarım, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOGEMDER, 'Bahçe Satışları Kermesi' ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOGEMDER, "Bahçe Satışları Kermesi" ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak - Son Dakika
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