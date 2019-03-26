Son Dakika Haberleri: Togemder'den Temiz Çevre Farkındalığı İçin Yeşil Dam Projesi

Togemder'den Temiz Çevre Farkındalığı İçin Yeşil Dam Projesi

1 saat önce

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (Togemder) 29-30 Mart'ta "temiz çevre" temasıyla düzenlenecek olan "Cemre Çarşısı" etkinliği kapsamında, Üsküdar'da özellikle çocukları "sıfır atık" konusunda bilgilendirmek için "Yeşil Dam" kuruldu.

Togemder'den Temiz Çevre Farkındalığı İçin Yeşil Dam Projesi, System.String[]
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (Togemder) 29-30 Mart'ta "temiz çevre" temasıyla düzenlenecek olan "Cemre Çarşısı" etkinliği kapsamında, Üsküdar'da özellikle çocukları "sıfır atık" konusunda bilgilendirmek için "Yeşil Dam" kuruldu.

Üsküdar Marmaray çıkışında, sekiz metre çaplı bir çelik bir iskeletten oluşan Yeşil Dam'ın yeşillendirilmesi ve geri dönüşüme dikkat çekmek için Katibim, NevMekan, Payam Cafe, Üsküdar Belediyesi Başkanlık Binası gibi yerlere yerleştirilen şişe toplama kutularıyla 30 mililitrelik su pet şişeleri toplanılarak, şişelerin arındırılma işlemi yapıldı.

Togemder'in Cemre Çarşısı etkinliği kapsamında kurulan Yeşil Dam, bölgeden geçen yayaların yanı sıra özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:51 Kaynak: DHA

Marmaray, Üsküdar, Ekonomi
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