Togemder Tarafından Kurulan Yeşil Dam Yoğun İlgi Çekti

Üsküdar Marmaray çıkışında, 8 metre çaplı bir çelik bir iskeletten oluşan Yeşil Dam'ın yeşillendirilmesi ve geri dönüşüme dikkat çekmek için Katibim, NevMekan, Payam Cafe, Üsküdar Belediyesi Başkanlık Binası gibi yerlere yerleştirilen şişe toplama kutularıyla 30ml'ilk su pet şişeleri toplanılarak, şişelerin arındırılma işlemi gerçekleştirildi. 18-25 Mart arasında toplanan şişeler gündüz saatlerinde, çevre halkının gözlemi ve desteğiyle bitkilendirilerek iskeletin üzerine asıldı.

Togemder tarafından Cemre Çarşısı etkinliği kapsamında kurulan Yeşil Dam bölgeden geçen yayaların yanı sıra özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti.

Cemre Çarşısı etkinliği 29-30 Mart tarihlerinde 10.00 – 21.00 saatleri arasında Ataşehir Grand Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek.