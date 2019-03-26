Son Dakika Haberleri: Togemder Tarafından Kurulan Yeşil Dam Yoğun İlgi Çekti

Togemder Tarafından Kurulan Yeşil Dam Yoğun İlgi Çekti

20 dakika önce

TOGEM-DER tarafından 29-30 Mart'ta "temiz çevre" temasıyla düzenlenecek olan "Cemre Çarşısı" etkinliği kapsamında, Üsküdar'da özellikle çocukları "sıfır atık" konusunda bilgilendirmek için "Yeşil Dam" kuruldu.

Togemder Tarafından Kurulan Yeşil Dam Yoğun İlgi Çekti, System.String[]

Üsküdar Marmaray çıkışında, 8 metre çaplı bir çelik bir iskeletten oluşan Yeşil Dam'ın yeşillendirilmesi ve geri dönüşüme dikkat çekmek için Katibim, NevMekan, Payam Cafe, Üsküdar Belediyesi Başkanlık Binası gibi yerlere yerleştirilen şişe toplama kutularıyla 30ml'ilk su pet şişeleri toplanılarak, şişelerin arındırılma işlemi gerçekleştirildi. 18-25 Mart arasında toplanan şişeler gündüz saatlerinde, çevre halkının gözlemi ve desteğiyle bitkilendirilerek iskeletin üzerine asıldı.

Togemder tarafından Cemre Çarşısı etkinliği kapsamında kurulan Yeşil Dam bölgeden geçen yayaların yanı sıra özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti.

Cemre Çarşısı etkinliği 29-30 Mart tarihlerinde 10.00 – 21.00 saatleri arasında Ataşehir Grand Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:23 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmaray'da Gergin Dakikalar! Yüzlerce Yolcu Vagonlarda Bekletildi Ünlü Profesör Zeki Fındıkoğlu'nun Kullandığı Cip Yayaların Arasına Daldı Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 16:43:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Togemder Tarafından Kurulan Yeşil Dam Yoğun İlgi Çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]