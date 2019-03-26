Togemder Tarafından Kurulan Yeşil Dam Yoğun İlgi Çekti
20 dakika önce
TOGEM-DER tarafından 29-30 Mart'ta "temiz çevre" temasıyla düzenlenecek olan "Cemre Çarşısı" etkinliği kapsamında, Üsküdar'da özellikle çocukları "sıfır atık" konusunda bilgilendirmek için "Yeşil Dam" kuruldu.
Üsküdar Marmaray çıkışında, 8 metre çaplı bir çelik bir iskeletten oluşan Yeşil Dam'ın yeşillendirilmesi ve geri dönüşüme dikkat çekmek için Katibim, NevMekan, Payam Cafe, Üsküdar Belediyesi Başkanlık Binası gibi yerlere yerleştirilen şişe toplama kutularıyla 30ml'ilk su pet şişeleri toplanılarak, şişelerin arındırılma işlemi gerçekleştirildi. 18-25 Mart arasında toplanan şişeler gündüz saatlerinde, çevre halkının gözlemi ve desteğiyle bitkilendirilerek iskeletin üzerine asıldı.
Togemder tarafından Cemre Çarşısı etkinliği kapsamında kurulan Yeşil Dam bölgeden geçen yayaların yanı sıra özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti.
Cemre Çarşısı etkinliği 29-30 Mart tarihlerinde 10.00 – 21.00 saatleri arasında Ataşehir Grand Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:23 Kaynak: Bültenler
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