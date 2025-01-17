Togg 2025 model fiyatları belli oldu - Son Dakika
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Otomobil

Togg 2025 model fiyatları belli oldu

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Türkiye'nin otomobil girişimi Togg'un 2025 model araçlarının fiyatları belli oldu. Yeni yılda fiyatlara zam yapılmazken kredi imkanları da dikkat çekiyor.

17.01.2025 17:51  Güncelleme: 17:59
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Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg T10X, 2025 yılına zam yapmadan girdi. Ocak ayında T10X V2 modeli için yüzde 0 faizli kredi ve uygun ödeme koşulları sunuluyor.

TOGG T10X FİYATLARI 2025'TE DEĞİŞMEDİ

Togg, 2024 yılında toplam 30 bin 93 kullanıcıya teslim edilen T10X modelinin fiyatlarını 2025'te sabit tuttu. Ocak ayı boyunca T10X V2 modeline özel ödeme seçenekleri sunan Togg, kredi fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında T10X V2 modeli için şu kredi seçenekleri mevcut:

- 500 bin TL kredi: %0 faizli 12 ay vade veya %2,29 faizli 30 ay vade.

- 650 bin TL kredi: %0,99 faizli 12 ay vade veya %2,69 faizli 30 ay vade.

Bu koşullar, özellikle faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanıcılar için avantaj sağlıyor.

Togg 2025 model fiyatları belli oldu

TOGG T10X: TÜRKİYE'NİN ELEKTRİKLİ İKONU

Doğuştan elektrikli olan Togg T10X, Türkiye'deki mobilite dönüşümünün öncüsü olarak dikkat çekiyor. 2025 yılına özel kampanya ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Togg, çevre dostu ve teknolojik araçlarıyla Türkiye pazarındaki konumunu güçlendiriyor.

Togg'un sabit fiyat politikası ve avantajlı ödeme seçenekleri, elektrikli araç almayı düşünen tüketiciler için cazip bir alternatif oluşturuyor.

Togg 2025 model fiyatları belli oldu

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Togg 2025 model fiyatları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Mehmet Aydaz:
    ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAN UZAK DURUN,, TENEKE DİYECEĞİMDE TENEKEDE DEĞİL PLASTİK 156 139 Yanıtla
  • Emre Sevinc:
    tesla varken bunlara para verende akıl yoksunluğu vardır 127 144 Yanıtla
  • Ankara null:
    5 para etmez plastik bidon 114 101 Yanıtla
  • Deutschland:
    Almanya'da alman malı arabaya asgari ücretli ayda 100 Euro vererek biniyor dahada söylenecek söz yok 147 55 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    kendi ürettiğimiz arabaya orta doğuda ki Avrupa daki bizden daha ucuza biniyor ayrıca bu paraları şahsen ben verecek olsam Toyota Ford Hyundai gibi köklü tecrübeli firmalara veririm alt yapısı sağlam firmalara Allah milletimize akıl versin 100 85 Yanıtla
  • Çelikk:
    Parası olan alır akp ye gidecek arabalar 58 84 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    22bin TL alıyorum yetmiyor ama togg almak istiyorum bogg yeme diyorlar biz insan değil miyiz 113 21 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yerli arabamız en kotu 1 m kim verecek o parayı Allah'ım yarabbim asgari ücretli adam nasıl alsin 92 37 Yanıtla
  • mert çelik:
    asgarı ucretlı yerlı otomobılı alabılıyormu 58 20 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne İş yapıyorsun çocukluk as 13 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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